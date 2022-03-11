Разработчик Elite Dangerous отменил все будущие обновления контента для консолей

Frontier Developments отменила дальнейшую разработку Elite Dangerous для Xbox и PlayStation и больше не будет выпускать консольную версию своего расширения Odyssey. «Мы пытались двигаться вперед, и с тяжелым сердцем решили отменить все разработки для консолей», — сказал глава Frontier Дэвид Брабен.

Дополнение Odyssey за 40 долларов наконец дало игрокам возможность исследовать планеты и посещать космические станции, поселения и многое другое, а не просто болтаться на космических кораблях. Однако запуск на ПК был катастрофой из-за проблем с производительностью, сервером и другими проблемами, и с тех пор компания изо всех сил пытается их исправить. На данный момент расширение получило 10 крупных обновлений, но, по словам Брабена, по-видимому, еще предстоит проделать большую работу. Ожидалось, что компания сосредоточится на выпуске Odyssey на консолях, как только исправит ошибки ПК. Однако теперь Frontier отменяет не только Odyssey, но и любые будущие обновления Elite Dangerous для Xbox или PlayStation. Вместо этого он сосредоточит разработку на ПК, на котором на сегодняшний день наибольшая доля игроков.
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