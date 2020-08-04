Разработчик Guerrilla Games подготовила первый патч для Horizon Zero Dawn. Патч выйдет для ПК версии и устраняет обнаруженные проблемы связанные с оптимизацией и стабильностью. Кроме того, AMD объявила, что работает над драйвером для игры. Новое обновление должно появится в конце недели.

Horizon Zero Dawn - это многопрофильная ролевая игра с открытым миром. Игрок управляет молодой охотницей по имени Элой. Постапокалиптический мир с механическими зверями, разнообразное оружие, красивые пейзажи - ключевые особенности игры. В игре реализована динамическая смена дня и ночи. Разработчик Guerrilla Games заявила, что в игре не будет загрузочных экранов.