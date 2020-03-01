Разработчик Platinum Games открывает студию игр в Токио

Штаб-квартира компании Platinum Games находится в Осаке. Компания решила расширятся, открыв новый офис в городе Токио. Токийская студия возглавит проект Project G.G, которая находится на стадии разработки.

Собственных средств у компании не очень много, и она всегда получала финансирование от сторонних компаний. В этом случае таковой выступила компания Tencent. Финансовая помощь помогла компании Platinum Games, остаться на плаву, продолжить работу над проектами и открыть новый офис. Офис в Токио функционирует на 100%.

У Platinum Games есть такие проекты, как The Wonderful 101, Project GG, Bayonetta 3 и Fall of Babylon.