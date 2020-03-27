Разработчик Systemic Reaction готовит новый игровой проект

Разработчик Avalanche Studios расширяет свои возможности. Помогают компании Bethesda разрабатывать Rage 2, а также работает над новой частью Just Cause. В рамках новой программы будут участвовать три студии Avalanche Studios, Expansive Worlds и Systemic Reaction.

Systemic Reaction станет самостоятельным издательством группы Avalanche Studios Group. Компания Systemic Reaction уже работает над новой игрой и представила видео-трейлер.

Разработчик Avalanche Studios будет разделена на три подразделения, которые будут работать над проектами и представляя Avalanche.