Разработчик THQ Nordic представил игру Desperados III

Desperados III представляет собой тактическую игру с интересным сюжетом. Действие игры происходит на Диком Западе. Главным героем является Джон Купер. Всего по игре будут доступны пять персонажей. Каждый из которых обладает уникальными навыками.
Desperados III будет доступен 16 июня на ПК, PS4 и Xbox One.
Рекомендуемые требования
- Windows 10
- Процессор: Intel i5-750 или AMD Athlon X4 740
- 12 Гб оперативной памяти
- Видеокарта: Nvidia GTX 760 или AMD Radeon HD 7870
- 20 Гб дискового пространства