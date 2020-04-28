Разработчик THQ Nordic представил игру Desperados III

Desperados III представляет собой тактическую игру с интересным сюжетом. Действие игры происходит на Диком Западе. Главным героем является Джон Купер. Всего по игре будут доступны пять персонажей. Каждый из которых обладает уникальными навыками.

Desperados III будет доступен 16 июня на ПК, PS4 и Xbox One.

Рекомендуемые требования