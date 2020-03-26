Разработчик TheGamingRevolution готовит перезапуск Call of Duty: Black Ops

Разработчик TheGamingRevolution объявил о том, что ведется работа над новой версией игры Call of Duty: Black Ops. Действие игры будет разворачиваться во время холодной войны во Вьетнаме. Разработчики сделали акцент на реальные события.

Игра будет представлена с новым режимом игры: многопользовательский и Ground War. Карты будут использовать классическую трехполосную систему на которых развернется битва команд по 32 участника с каждой стороны. В игре будут представлены несколько противоборствующих сторон, включая США, Южный Вьетнам и Вьетконг. Вернуться персонажи Black Ops Алекс Мейсон и Фрэнк Вудс.