Разработчик игр 2K готовит переиздание Mafia II и Mafia III

Серия Mafia является одной из популярнейших франшиз компании 2K. Считается, что первая и вторая часть игр оказались самыми успешными, а третья часть стала разочарованием из-за однотипной графики и визуализации, а также ряда других проблем.

Компания объявила точное название следующих работ: Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition. Как и следовала ожидать, разработчик предложит улучшенную графику и частоту кадров.

В обновленных версиях станут доступны дополнительный контент для игроков.