Разработчик игр Eidos-Montréal переходит на четырехдневную рабочую неделю

Компания Eidos-Montréal и ее дочерняя компания Eidos-Sherbrooke переходят на четырехдневную рабочую неделю, объявил разработчик игры в четверг . Компания, принадлежащая Square Enix, в настоящее время работает над следующей большой адаптацией видеоигры Marvel - Стражи Галактики.

«Эта инициатива - еще один шаг к воплощению ценностей студии, созданию здоровой, творческой и устойчивой рабочей среды для наших сотрудников», - пишет глава студии Дэвид Анфосси в блоге компании. «Идея состоит не в том, чтобы сократить рабочее время до четырех дней, а, скорее в том, чтобы пересмотреть наши способы работы и наше качественное время, затраченное на то, чтобы работать лучше!»

Eidos-Montréal сообщает, что обе студии будут закрыты по пятницам в следующие несколько недель, «без изменения существующих условий работы и зарплат сотрудников, что приведет к переходу с 40-часовой рабочей недели на 32-часовую» Пересмотр графиков работы и политики работы на дому был долгожданным изменением, вызванным пандемией. В контексте индустрии видеоигр это примечательно тем, что сотрудники часто вынуждены перерабатывать, чтобы уложиться в сроки.