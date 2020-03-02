Разработчик miHoYo представил игровой проект Genshin Impact

Выход проекта запланировано на весну 2020 года. Проект будет совместим с платформами Windows, iOS, PS4, Android и Nintendo Switch. Над проектом работали японские вокалисты, которые принимали участие в обработке голосов персонажей.

Genshin Impact это ролевая видеоигра с открытым миров в стиле аниме. Разработана компанией miHoYo. Каждый персонаж имеет боевые навыки, всего можно разблокировать до 30 персонажей. Игровой процесс позволяет проходить квесты. Исследуйте местность прыгая, плавая. Genshin Impact предлагает игровой аспект игры - Кулинария.