Разработчик видеоигры God of War возглавит новую студии Google Stadia

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - Google Stadia; [100]
Главный продюсер популярной франшизы God of War Шеннон Студстил объявила, что возглавит вторую студию компании Google Stadia в Монреале. Новая студия Playa Vista сосредоточится на создании эксклюзивных проектов, используя новую игровую механику, визуальные новшества и многое другое.

За плечами Шеннон огромный опыт в управлении компанией. Она удостаивалась многих наград. А франшиза God of War стала одной из популярнейших в мире. Шеннон Студстил будет руководить командой Playa Vista. Возможно в будущем, мы увидем от Google Stadia игру похожую на God of War.

Комментарии и отзывы Google Stadia
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1
Lenovo анонсировала планшет Chromebook ...
Lenovo анонсировала планшет Chromebook Компания Lenovo представила планшет Chromebook 10e под управлением операционной системы Chromes OS с 10,1...
Представлен топовый планшет Huawei MateP...
Представлен топовый планшет Huawei MatePКомпания Huawei представила топовый планшет Huawei MatePad Pro, который получил фирменный восьмиядерный п...
Серия Xiaomi Mi 10 получит изогнутый экр...
Серия Xiaomi Mi 10 получит изогнутый экрЭлектронный гигант Xiaomi готовится к выпуску своих флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro в феврале эт...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G пост...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G постУже завтра компания Xiaomi представит геймерский смартфон Black Shark 3, который на прошлой неделе постав...
MSI представила ноутбук MSI Intros Moder...
MSI представила ноутбук MSI Intros ModerНоутбук создан для начинающих блогеров и ютуберов. Он оснащен процессором 10-го поколения Comet Lake с ди...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 показа...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 показаАвторитетный инсайдер Xiaomishka поделился новыми изображениями флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, выхо...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак д...
Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак дСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Продажи Valve Index удвоились благодаря ...
Продажи Valve Index удвоились благодаря Компания Valve продала 149 тысяч шлемов виртуальной реальности Valve Index в 2019 году, из них 103 тысячи...
Galaxy Note10 Lite и его функции...
Galaxy Note10 Lite и его функцииКомпания Samsung выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Galaxy Note 10 Lite....
Массовое производство iPhone 9 начнутся ...
Массовое производство iPhone 9 начнутся Компания Apple начнет массовое производство новинки в феврале месяце 2020 года. Сборкой смартфона займутс...
Western Digital представила внешний нако...
Western Digital представила внешний накоВнешние твердотельные накопители доступны в размерах 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. WD BLACK P50 GameDrive совмести...
Google навсегда отключит классический ди...
Google навсегда отключит классический диВ 2017 году Google представила новый облик YouTube для настольных браузеров. Компания продолжала вносить ...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагманаОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагмана
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptXОбзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
Обзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынкеОбзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынке
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor