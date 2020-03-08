Разработчик видеоигры God of War возглавит новую студии Google Stadia

Главный продюсер популярной франшизы God of War Шеннон Студстил объявила, что возглавит вторую студию компании Google Stadia в Монреале. Новая студия Playa Vista сосредоточится на создании эксклюзивных проектов, используя новую игровую механику, визуальные новшества и многое другое.

За плечами Шеннон огромный опыт в управлении компанией. Она удостаивалась многих наград. А франшиза God of War стала одной из популярнейших в мире. Шеннон Студстил будет руководить командой Playa Vista. Возможно в будущем, мы увидем от Google Stadia игру похожую на God of War.