Разработчики Godfall демонстрируют как выглядит боевая система

Фэнтезийный слэшер от Counterplay Games и Gearbox Software анонсирован и готов к выходу на PlayStation 5. Уже известны многие подробности об предстоящей игре. Разработчики Godfall выпустили видео в котором мы видим как выглядит боевая система. В игре будут доступны парные клинки и длинные мечи. Парные клинки способствуют быстрому уничтожению одиночных целей, в то время как длинные мечи - сбалансированное оружие с высоким уроном. Уничтожать противников лучше всего с помощью комбинаций ударов. Напомним, что Godfall выйдет в конце года.

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