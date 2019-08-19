Разработчики гонки Assetto Corsa Competizione официально прекращает поддержку Nvidia RTX

С момента выпуска графических карт Nvidia 20XX в конце прошлого года многие разработчики пытаются внедрить многие функции (такие как трассировка лучей или DLSS) в свои игры. Однако, Assetto Corsa Competizione (которая должна быть выпущена в следующем месяце) была одной из немногих игр, которые поддерживали функции Nvidia RTX при запуске. Однако в отчете через TechPowerUp игровая студия Kunos Simulazion неожиданно заявила, что отказывается от официальной поддержки. Кроме того, они также не собираются вносить это в игру. В заявлении разработчик сказал, что их приоритетом является улучшение, оптимизация и развитие всех аспектов ACC.