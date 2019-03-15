Разработчики игры Left 4 Dead возвращаются с новой игрой Back 4 Blood

Оригинальные разработчики Turtle Rock Studios и Warner Bros объявили об игре Back 4 Blood, это командный шутер про зомби, цель которого модернизировать концепцию Left 4 Dead с помощью новых функций и современных технологий.

Игра настолько ранняя, что пока нет даже логотипа для нее, но Turtle Rock в часто задаваемых вопросах сказал, что это будет премиум игрой, изначально разработанный для ПК, PS4 и Xbox One. Соответственно о дате релиза ни кто не знает. Разработчикам придется постараться в своей новаторской игре, показав поклонникам все достижения и результаты на сколько они продвинулись за эти годы.