Разработчики игры Marvel's Avengers выпустили бета-патч для улучшения производительности

Разработчики из Crystal Dynamics выпустили новый бета-патч 26.1 для ПК-версии Marvel's Avengers. Патч принесет исправления и улучшения производительности. Разработчики объявили, что будут отслеживать ошибки и выпускать регулярные обновления по мере их появления.

Ранее было известно, о проблемах с задержками и лагами у игроков. Были внесены исправления для сбоев и критических ошибок. Добавлены изменения в настройки игры. Улучшен игровой процесс, улучшена система прыжков и многое другое. Напомним, что Marvel's Avengers выйдет 4 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.