Разработчики показали первые скриншоты Stalker 2

Разработчик GSC Game World недавно предоставил фанатам первый взгляд на Stalker 2 благодаря новому скриншоту, опубликованному в Twitter.

Stalker 2 был впервые анонсирован в августе 2010 года после успешных выпусков Stalker: Shadow of Chernobyl, Stalker: Clear Sky и Stalker: Call of Pripyat в 2007, 2008 и 2009 годах. Игра должна была выйти к 2012 году, но в конечном итоге была отменена - не один раз. Надежда возобновилась в 2018 году, когда GSC Game World сообщила, что новая версия Stalker 2 находится в разработке.

Также разработчики говорят, что вторая глава саги Stalker станет их самой амбициозной игрой, обещающей, что она будет соответствовать легендарному наследию франшизы. Более подробная информация будет предоставлена позднее в этом году.