Разработчики покидают Google Stadia

Буквально пару дней назад стало известно, что вице-президент Google Stadia покинул компанию, за ним ушли некоторые сотрудники. Многие разработчики ушли в студию Haven Entertainment, которую основала Джейд Рэймонд. Стоит отметить, что она ранее работала в Google Stadia. Платформа была запущена в 2019 году.

Одной из причин ухода сотрудников является не популярность сервиса. Платформа не реализовала себя. Кроме того, компания Google начала закрывать собственные студии. На данный момент стоит вопрос, будет ли компания что-то делать с платформой в будущем, будут ли обновления или Google Stadia закроют, время покажет.