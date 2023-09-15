Разработчики поведали о деталях запуска Gedonia 2

Олег Казаков, разработчик видеоигры Gedonia 2, первая часть которой успешно вышла в 2020 году и продалась тиражом свыше 100 тысяч копий, поведал новости о второй номерной части ролевого проекта. Стоит отметить, что оригинальная игра была принята игроками очень тепло и собрала в Steam 89% положительных отзывов, что для игры, которую создаёт, мягко говоря, небольшая команда, является огромным прорывом. Gedonia 2, что вполне ожидаемо, является идейным продолжением первой части серии, в котором разработчик планирует существенно поднять уровень игрового процесса. В данном случае над игрой трудится уже шесть человек, Gedonia 2 будет поддерживать полноценное кооперативное прохождение на четырёх человек и однопользовательский режим.

Разработчик рассказал, что в Gedonia 2 будет ещё более интересная и продуманная ролевая система, так что геймеры смогут создавать ещё больше различных типов персонажей и играть так, как им хочется. Апгрейд получили и квесты, что вполне логично, хотя и в первой части аудитория активно хвалила проект за глубину проработки и вариативность. Теперь же в игре будут представлены мировые события — они влияют на развитие целых локаций в виртуальном мире. Например, если сломать плотину, то она уже не поможет пережить наводнение. Ещё будут большие питомцы, масса оружия различного типа и море интересного контента, который во многом позволит лучше взаимодействовать с виртуальным миром и его обитателями. Ждём релиз?