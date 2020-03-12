Разработчики видеоигры Batman: Arkham Knight исправляют ошибки с зависаниями текстур

Версия игры Batman: Arkham Knight для ПК в выходом игры получила множество обновлений, так как пользователи постоянно жаловались на проблемы связанные с проблемами потоковой передачи текстур, которая вызывает зависания и сбои. Также были проблемы с раскадровкой кадров.

Новое обновление исправляет систему потоковой передачи текстур, создавая текстуры поверх D3D11. Был реализован пул текстур D3D11, поэтому игра получает преимущество в производительности от повторного использования текстур.

Обновление предложенное разработчиками предлагает игрокам играть со стабильными 60 FPS без зависаний и сбоев.