Реалистичная графика Red Dead Redemption 2 в 8K на видеокарте RTX 3090

Red Dead Redemption 2 является одной из самых красивых игр на сегодняшний день. Команда из "Digital Dreams" опубликовала видео с реалистичной графикой в разрешении 8K на видеокарте NVIDIA RTX 3090. Видео демонстрирует максимальные настройки графики, с включенным Reshade для фотореалистичной трассировки лучей.

Действие Red Dead Redemption 2, оформленной в духе вестерна, происходит на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры построен вокруг приключений банды Датча Ван дер Линде.

Red Dead Redemption 2 была выпущена на PS4 и Xbox One еще в 2018 году, а затем вышла ПК-версия в 2019.

Комментарии и отзывы Red Dead Redemption 2
Новости:
Hermit Games и 2P Games представили приключенческую игру Nigate Tale

Приключенческая игра Nigate Tale изданная компаний 2P Games и Hermit Games стала доступной в раннем досту...
Xbox Series S/X получили поддержку инструментов AMD FidelityFX

AMD подтвердила, что консоли Xbox Series S и X получили поддержку инструментов функций FidelityFX компани...
Square Enix появится на E3 2021 и покажет несколько анонсов игр

E3 2021 является одним из главных событий в индустрии игр. Данное мероприятие соберет известных разработч...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для Oculus Quest 2

CAPCOM анонсировала Resident Evil 4 VR специально для Oculus Quest 2. Франшиза Resident Evil 4 до сих пор...
Релиз Psychonauts 2 запланирован на конец этого года

Double Fine анонсировала Psychonauts 2 еще в 2015 году. Затем студия была приобретена компанией Microsoft...
14 апреля Huawei представит свой первый ...
14 апреля Huawei представит свой первый Компания Huawei объявила, что готовится к запуску первого своего настольного монитора. Новый монитор полу...
В сети появились первые записи о процесс...
В сети появились первые записи о процессAMD планирует выпустить новую серию процессоров AMD Ryzen 5000G. В сети уже появилось описание и специфик...
Xiaomi India официально подтвердила о ст...
Xiaomi India официально подтвердила о стXiaomi продает в Индии смарт-телевизоры под брендом Mi TV с начала 2018 года. В настоящее время это крупн...
Gran Turismo 7 переносится на 2022 год...
Gran Turismo 7 переносится на 2022 годВыпуск гоночного симулятора Gran Turismo 7 официально отложен на 2022 год. Об этом сообщил в одном из инт...
Xiaomi представила новую умную колонку...
Xiaomi представила новую умную колонкуКомпания Xiaomi, что неудивительно, весьма активно выпускает свои продукты буквально во всех сегментах эл...
Xiaomi Mi 11 Ultra скоро выйдет в Европе...
Xiaomi Mi 11 Ultra скоро выйдет в ЕвропеСмартфон Xiaomi Mi 11 уже продается в Китае, Индии и Малайзии, а совсем скоро появится и в Европе. Если в...
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10...
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey ...
Складной смартфон Xiaomi может появиться...
Складной смартфон Xiaomi может появитьсяXiaomi уже запланировала мероприятие по запуску нового продукта 2021 года на 29 марта. По слухам, компани...
Ожидается дефицит Nintendo Switch...
Ожидается дефицит Nintendo SwitchНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что у компании Nintendo якобы не...
Изогнутый игровой монитор Xiaomi Mi 34 п...
Изогнутый игровой монитор Xiaomi Mi 34 пВ 2019 году китайская компания Xiaomi представила Mi Surface Display в Китае в качестве своего первого из...
Миниатюрный ПК SolidRun CuBox-M оценен в...
Миниатюрный ПК SolidRun CuBox-M оценен в Разработчики из SolidRun пополнили ассортимент очень маленьких компьютеров моделью CuBox-M, которая...
Huawei Mate 40 Pro 4G выходит с предуста...
Huawei Mate 40 Pro 4G выходит с предустаНедавно компания Huawei представила смартфоны Huawei Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G, которые отличаются от р...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor