Реалистичная графика Red Dead Redemption 2 в 8K на видеокарте RTX 3090

Red Dead Redemption 2 является одной из самых красивых игр на сегодняшний день. Команда из "Digital Dreams" опубликовала видео с реалистичной графикой в разрешении 8K на видеокарте NVIDIA RTX 3090. Видео демонстрирует максимальные настройки графики, с включенным Reshade для фотореалистичной трассировки лучей.

Действие Red Dead Redemption 2, оформленной в духе вестерна, происходит на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры построен вокруг приключений банды Датча Ван дер Линде.

Red Dead Redemption 2 была выпущена на PS4 и Xbox One еще в 2018 году, а затем вышла ПК-версия в 2019.