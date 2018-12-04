Red Dead Online Beta

Через месяц после выхода Red Dead Redemption 2 его онлайн-многопользовательская часть теперь находится в бета-версии.

Red Dead Online берет как GTA Online, так и многопользовательские части оригинального Red Dead Redemption и включает в себя массивный открытый мир RDR 2, со всеми его мельчайшими деталями и механикой. Пока что можно сказать про Red Dead Online это то что ваша эмоциональная связь с миром и его жителями полностью отсутствует. Также есть недостаток контента в целом, вы можете завершить миссии в течение нескольких часов, и после этого вы будете блуждать по окрестностям не зная чем себя занять.