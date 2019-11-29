Red Dead Redemption 2 появиться в Steam

2019-11-29, Автор - Ramil; Продукт - Red Dead Redemption 2; [100]
Релиз игры Red Dead Redemption 2 в Steam запланирован на декабрь. Страница с игрой в Steam еще нет, предположительно, игра будет поддерживать обычные функции Steam, такие как Trading Cards of Achievements. Вполне вероятно, что Rockstar Games Launcher также потребуется для игры, как и для тех, кто купил ее в Epic Games Store.

Red Dead Redemption 2 все еще не идеальна и возникают проблемы с производительностью игры. Вышло уже довольно таки много патчей и обновлений, но все же она стала лучше, чем в первую неделю.

Red Dead Redemption 2 появится в Steam 5 декабря, она уже на стала 20% дешевле. Во время зимней распродажи цена на игру возможно упадет еще.

Комментарии и отзывы Red Dead Redemption 2
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