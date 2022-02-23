Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассировкой лучей в разрешении 4K

Новое видео, демонстрирует игру, работающую в разрешении 4K и с предустановленной трассировкой лучей Beyond All Limits через эмулятор RPCS3. Видео также обеспечивает быстрое сравнение с включенной и выключенной предустановкой, выделяя изменения, которые она вносит. Red Dead Redemption изначально была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360 еще в 2010 году и никогда не портировалась на ПК или любую другую консоль. В игре играет главную роль Джон Марстон, который также появляется в сиквеле, поскольку его отправляют через американскую границу, чтобы привести некоторых из оставшихся членов банды Датча.