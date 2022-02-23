Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассировкой лучей в разрешении 4K Официального ремастера Red Dead Redemption пока не предвидится, но мы можем получить представление о том, как он будет выглядеть в комплекте с трассировкой лучей, благодаря новому видео, которое было опубликовано в сети на этой неделе. Официального ремастера Red Dead Redemption пока не предвидится, но мы можем получить представление о том, как он будет выглядеть в комплекте с трассировкой лучей, благодаря новому видео, которое было опубликовано в сети на этой неделе. Новое видео , демонстрирует игру, работающую в разрешении 4K и с предустановленной трассировкой лучей Beyond All Limits через эмулятор RPCS3. Видео также обеспечивает быстрое сравнение с включенной и выключенной предустановкой, выделяя изменения, которые она вносит. Red Dead Redemption изначально была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360 еще в 2010 году и никогда не портировалась на ПК или любую другую консоль. В игре играет главную роль Джон Марстон, который также появляется в сиквеле, поскольку его отправляют через американскую границу, чтобы привести некоторых из оставшихся членов банды Датча. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 16:59 . Продукт - Red Dead Redemption Remastered Комментарии и отзывы Red Dead Redemption Remastered

Microsoft создаёт новый способ делиться клипами из игр на Xb…

По словам Ларри Хриба из Microsoft, клипами из видеоигр для Xbox станет гораздо проще делиться через уник… По словам Ларри Хриба из Microsoft, клипами из видеоигр для Xbox станет гораздо проще делиться через уник…

PUBG переходит на free-to-play формат…

До сих пор PlayerUnkown's Battlegrounds стоила 30 долларов, что является заметным исключением в жанре, в … До сих пор PlayerUnkown's Battlegrounds стоила 30 долларов, что является заметным исключением в жанре, в …

В Elden Ring добавят античит из Fortnite…

Elden Ring будет использовать Easy Anti-Cheat на ПК для борьбы с онлайн-хакерами, согласно игровому лицен… Elden Ring будет использовать Easy Anti-Cheat на ПК для борьбы с онлайн-хакерами, согласно игровому лицен…

Поклонники Halo Infinite разочарованы отсутствием бесплатног…

Игроки любят настраивать своих героев в многопользовательской игре Halo Infinite, но есть серьезная пробл… Игроки любят настраивать своих героев в многопользовательской игре Halo Infinite, но есть серьезная пробл…

Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по…

Electronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые в… Electronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые в…

Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox Se…

Стратегия Evil Genius 2 World Domination была запущена на этой неделе и теперь доступна для игры на PlayS… Стратегия Evil Genius 2 World Domination была запущена на этой неделе и теперь доступна для игры на PlayS…

Fall Guys не выйдет на Nintendo Switch и Xbox…

Последний сезон Fall Guys идет полным ходом, и хотя на этот раз царит атмосфера вечеринки, игроки на Nint… Последний сезон Fall Guys идет полным ходом, и хотя на этот раз царит атмосфера вечеринки, игроки на Nint…