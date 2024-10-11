Red Dead Redemption на ПК стоит 50 долларов

Компания Rockstar недавно объявила, что ремастер видеоигры Red Dead Redemption выйдет на ПК — уже 29 октября. В данном анонсе были указаны системные требования проекта, но цена игры не была раскрыта, так что многие геймеры предполагали, что игру будут продавать примерно за 20-30 долларов у худшем случае. Тогда же стало известно, что игра будет доступна в Epic Games Store, Steam и Rockstar Store, что, теоретически, даёт пользователям абсолютный выбор и свободу действий. А сегодня, согласно утечке из цифрового магазина Epic Games Store, стало известно, что стоимость игры составит целых 50 долларов.

Стоит сказать, что в версии для ПК была добавлена поддержка мониторов с ультрашироким соотношением сторон, а также полноценная поддержка клавиатуры и мыши для тех, кто предпочитает тактильное управление, а не использование контроллера. Кроме того, игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0 для масштабирования изображения, плюс можно будет настроить множество графических параметров — дальность прорисовки и качество теней, например. При этом многие пользователи уверены, что на деле этих нововведений будет недостаточно, чтобы геймеры могли оправдать стоимость в 50 долларов за игру, которая вышла в 2010 году ещё на консоли PS3 и Xbox 360. То есть это очень старый проект, да ещё и сюжетный, так что все желающие детали повествования давно знают. И просить такие большие деньги за игру 14-летней давности со стороны издателя как минимум не очень разумно — её же никто не купит.
Необычный арена-шутер Call of Sentinels отправился в релиз…
Сегодня студия A17 Games официально сообщила о том, что новый арена-шутер под названием Call of Sentinels…
Фабрика видеоигр открывает набор на второй поток…
У нас для вас просто прекрасные новости — сегодня появилась информация про открытие набора на второй пото…
Продажи Nintendo Switch катастрофически упали…
Вчера компания Nintendo выпустила финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года (он у компании…
Разработчик Gedonia 2 выпустил новый трейлер…
Сегодня, 4 сентября, Олег Казаков, инди-разработчик ролевой игры Gedonia 2, выпустил свежий трейлер своег…
Delta Force: Hawk Ops набрала миллион фанатов ещё до релиза…
Мультиплеерный шутер Delta Force: Hawk Ops, который на просторах интернета уже прозвали «Клоном Таркова»,…
Red Dead Redemption на ПК стоит 50 долларов…
Компания Rockstar недавно объявила, что ремастер видеоигры Red Dead Redemption выйдет на ПК — уже 29 октя…
Бета тест Call of Duty: Black Ops 6 стартует уже 30 августа…
Есть отличные новости для поклонников Call of Duty, которые соскучились по новым проектам франшизы и очен…
NVIDIA GeForce NOW теперь поддерживает более 2000 игр…
Стриминговый сервис GeForce NOW прошёл довольно длительную фазу бета-тестирования, которая началась в окт…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor