Red Dead Redemption на ПК стоит 50 долларов

Компания Rockstar недавно объявила, что ремастер видеоигры Red Dead Redemption выйдет на ПК — уже 29 октября. В данном анонсе были указаны системные требования проекта, но цена игры не была раскрыта, так что многие геймеры предполагали, что игру будут продавать примерно за 20-30 долларов у худшем случае. Тогда же стало известно, что игра будет доступна в Epic Games Store, Steam и Rockstar Store, что, теоретически, даёт пользователям абсолютный выбор и свободу действий. А сегодня, согласно утечке из цифрового магазина Epic Games Store, стало известно, что стоимость игры составит целых 50 долларов.

Стоит сказать, что в версии для ПК была добавлена поддержка мониторов с ультрашироким соотношением сторон, а также полноценная поддержка клавиатуры и мыши для тех, кто предпочитает тактильное управление, а не использование контроллера. Кроме того, игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0 для масштабирования изображения, плюс можно будет настроить множество графических параметров — дальность прорисовки и качество теней, например. При этом многие пользователи уверены, что на деле этих нововведений будет недостаточно, чтобы геймеры могли оправдать стоимость в 50 долларов за игру, которая вышла в 2010 году ещё на консоли PS3 и Xbox 360. То есть это очень старый проект, да ещё и сюжетный, так что все желающие детали повествования давно знают. И просить такие большие деньги за игру 14-летней давности со стороны издателя как минимум не очень разумно — её же никто не купит.