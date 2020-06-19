Рекорды в играх Pac-man и Donkey Kong восстановили

Согласно официально опубликованного релиза записи в Книге рекордов Гиннеса, касающиеся достижений в играх Pac-man и Donkey Kong, были сделаны без нарушений. Длившиеся с 2018 года разбирательства по поводу рекордов Билли Митчелла в названных играх, возникшие из-за подозрений, что они были сделаны при помощи эмулятора МАМЕ, а не реального оборудования закончены. Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей заявил, что для отмены ранее внесенных записей просто нет достаточных доказательств. Он отметил, что в подобных ситуациях, когда имеет место спор, обычно полагаются на существующее судебное решение, которое в данном случае существует.

Два восстановленных рекорда – это абсолютно идеальный результат в игре Pac-man, установленный в 1999 году и 1000000 очков (!) в Donkey Kong, набранных в 2005 году. Напомним, ранее Митчелла лишили титулов рекордсмена после расследования организации поставляющей и проверяющей записи видеоигр Twin Galaxies, в которые бросили сомнение на их достоверность. При этом, несмотря на то, что иск об обмане был изначально поддержан действующим генеральным директором Twin Galaxies Джейсом Холлом, её основатель Уолтер Дэй высказался в пользу законности рекордов. По заявлению Дэя, что за свою 40-летюю карьеру было много случаев, когда рекорды, в которых он был абсолютно уверен, вызывали сомнения у представителей Книги. В случае с Митчеллом они даже провели своё собственное расследование, и пришли к выводу об их легитимности. Ранее сам Митчелл оспорил решение руководства Книги в суде и суд, изучив представленные им доказательства, принял его сторону. В своём публичном заявлении он называет взаимоотношения с Книгой рекордов Гиннеса «сборником рассказов».