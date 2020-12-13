Релиз Oddworld: Soulstorm запланирован на весну 2021 года

Американская студия Oddworld Inhabitants представила трейлер к предстоящей игре Oddworld: Soulstorm, которую они намерены выпустить весной 2021 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Oddworld: Soulstorm представляет собой платформер с боковой прокруткой 2,5D. Главный герой Эйб возвращается в игру с целью спасти своих собратьев мудоконов от рабского труда. В игре реализована система крафта, с помощью которой игрок может создать различное оружие.

Нажимайте рычаги для продвижения, уворачивайтесь от вражеских пуль. Игровая механика игры очень увлекательная. Oddworld: Soulstorm сопровождается красивой музыкой. На мероприятии E3 2019 года игра получила награду "Самый большой сюрприз E3".