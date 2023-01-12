Релиз Skull and Bones перенесли шестой раз

К сожалению, большинство современных ААА-видеоигр не выходит в срок — разработчикам то и дело приходится переносить релиз из-за того, что игра не готова к запуску по техническим причинам. Например, в ней слишком много багов, которые нужно ещё исправить, либо же разработчикам нужно отшлифовать оптимизацию, чтобы проект работал так, как нужно. Именно из-за этого некоторые видеоигры приходится переносить по несколько раз — так случилось и с Skull and Bones. Разработчики проекта сегодня официально заявили, что Ubisoft переносит релиз видеоигры про пиратов на несколько месяцев без указания точной даты запуска. Причина в том, что игра ещё не готова и команде нужно чуть больше времени на то, чтобы довести проект до ума. И это немного странно.

Дело в том, что для Skull and Bones это уже шестой перенос релиза — игра множество раз переделывалась, некоторые механики проекта нужно было переписывать с нуля, так что в конечном итоге пользователи не получают обещанный релиз уже в который раз. И, что самое неприятное, разработчики отмечают, что хотя игра практически готова, точную дату запуска в этот раз никто не назвал — команда просто заявила, что Skull and Bones выйдет в свет сразу после наступления нового финансового года у Ubisoft, который стартует в начале апреля текущего года. Это значит, что разработчики на сто процентов не уверены в том, что справятся с поставленной задачей в срок, и оставляют за собой возможность немного затянуть с релизом до начала лета.