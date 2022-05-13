Поклонники Alan Wake могут обрадоваться так как ремастер Alan Wake выйдет на Nintendo Switch. Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк сегодня раскрыл некоторые подробности во время видео, посвященного 12-летию игры. Владельцы Switch могут ожидать, что Alan Wake Remastered будет доступен в интернет-магазине Nintendo этой осенью. Обновленная оригинальная игра уже доступна на PS5, Xbox и ПК.
Оригинальная игра Alan Wake 2010 года стала культовой. Remedy и Microsoft Studios также выпустили «American Nightmare» Алана Уэйка в 2012 году. С тех пор франшиза в основном бездействовала, но сейчас все происходит. Сэм Лейк сообщил, что AMC купила права на франшизу Alan Wake и будет адаптировать ее в настоящий сериал. Alan Wake 2, которого многие ожидают, находится в разработке.