Ремастер Alan Wake выйдет на Nintendo Switch

Поклонники Alan Wake могут обрадоваться так как ремастер Alan Wake выйдет на Nintendo Switch. Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк сегодня раскрыл некоторые подробности во время видео, посвященного 12-летию игры. Владельцы Switch могут ожидать, что Alan Wake Remastered будет доступен в интернет-магазине Nintendo этой осенью. Обновленная оригинальная игра уже доступна на PS5, Xbox и ПК.

Оригинальная игра Alan Wake 2010 года стала культовой. Remedy и Microsoft Studios также выпустили «American Nightmare» Алана Уэйка в 2012 году. С тех пор франшиза в основном бездействовала, но сейчас все происходит. Сэм Лейк сообщил, что AMC купила права на франшизу Alan Wake и будет адаптировать ее в настоящий сериал. Alan Wake 2, которого многие ожидают, находится в разработке.
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