Ремастер трилогии GTA выйдет в следующем году

Недавно появился новый слух о том, что оригинальная трилогия игр GTA (Grand Theft Auto) начала 2000-х годов может получить ремастер. Хотя не было никакой информации о том, когда будут выпущены ремастеры, аналитик полагает, что игры могут быть запущены где-то в следующем году. Том Хендерсон, известный поставщик секретной информации, заявил в Твиттере, что не планировал раскрывать какую-либо информацию, поскольку большинство утечек за последнее время и так раздули шумиху вокруг данного релиза. Но он добавил, что срок выпуска обновленной трилогии не будет установлен в этом году, а будет запущен «где-то в 2022 году». Информационное издание Kotaku также недавно сообщило, что три классических игры GTA будут перезапущены в 2022 году.

Сюда входят ремастеры для GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, которые будут разработаны Rockstar Dundee (теми, кто стоит за Halo: The Master Chief Collection). Как сообщается, изначально планировалось, что трилогия будет выпущена в комплекте с GTA V «Expanded & Enhanced Edition», но, по-видимому, разработчики просто не успели и решили выпустить комплект автономно, без привязки к новому изданию последней части игры. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием. Кроме того, Rockstar еще предстоит официально подтвердить фактическое существование обновленной трилогии. С другой стороны, все мы понимаем, что эта трилогия просто взорвала бы топ продаж на рынке видеоигр.