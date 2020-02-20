Компания THQ Nordic официально сообщила, что ремастеру Gothic быть. Разработчики из компании решили провести опрос среди пользователей и оказалось, что подавляющее большинство готово играть в новую-старую Gothic, а значит самое время запускать проект в производство. Собственно, началась история серии в далеком 2001 году, когда игра от немецких разработчиков довольно быстро стала классикой ролевых проектов. Мы сами провели в первой части море времени и очень рады, что в свет скоро выйдет обновленная версия классического проекта. Тогда можно будет смело воевать с врагами и получать от этого море положительных эмоций и радости. Тогда, двадцать лет назад, Gothic была лучшей игрой в своем жанре. Вероятно, атмосферу игра не растеряла по сей день.