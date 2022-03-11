Ремейк Dead Space перенесен на 2023 год

В прошлом году EA объявила, что новый римейк Dead Space на базе Frostbite находится в разработке в Motive Studios в Монреале, и даже ходили слухи, что проект может быть запущен уже в этом году, но согласно последним слухам, это уже не так.

Согласно новому отчету, EA и Motive пересмотрели свои взгляды на дату выпуска в 2023 году. По словам разработчика, ремейк Dead Space хорошо воспринимается и впечатляет людей в EA, но цель состоит в том, чтобы сделать игру, которая с точки зрения качества соответствует ремейку Capcom Resident Evil 2, а это означает, что потребуется больше времени для полировки и доработки. Новый Dead Space выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5. По словам разработчика, завтра EA планирует поделиться официальным обновлением разработки Dead Space.