Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года

Оригинальная Dead Space была выпущена еще в 2008 году для PlayStation 3, Xbox 360 и Windows PC. Motive обновляет свои визуальные эффекты и делает звук более четким для более захватывающего опыта на современных консолях. Студия переделала весь игровой реквизит, инструменты и окружение для более современного оборудования и платформ и использовала динамическое объемное освещение с визуальными эффектами атмосферы и окружающей среды, визуализированными в формате Full-HDR, чтобы передать жуткую атмосферу игры.