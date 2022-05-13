Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года

EA выпустит ремейк Dead Space 27 января 2023 года. Motive, студия EA, разработавшая игру, объявила об этом на прямой трансляции Crafting the Tension Art Developer Livestream. Классическая научно-фантастическая игра на выживание в жанре хоррор перерабатывается с нуля с использованием игрового движка EA Frostbite и будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Оригинальная Dead Space была выпущена еще в 2008 году для PlayStation 3, Xbox 360 и Windows PC. Motive обновляет свои визуальные эффекты и делает звук более четким для более захватывающего опыта на современных консолях. Студия переделала весь игровой реквизит, инструменты и окружение для более современного оборудования и платформ и использовала динамическое объемное освещение с визуальными эффектами атмосферы и окружающей среды, визуализированными в формате Full-HDR, чтобы передать жуткую атмосферу игры.
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