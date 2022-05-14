Ремейк Dead Space выйдет в январе 2023 года

EA Motive подтвердила, что Dead Space Remake выйдет 27 января 2023 года для ПК, Xbox Series X/S и ПК. У команды разработчиков почти готова альфа-версия игры, и в этом году они добились «большого прогресса», поэтому команда решила, что пришло время объявить дату релиза.

Разработчики предоставили видео с демонстрацией создания арта и ассетов, а также несколько новых сравнительных снимков до и после, демонстрирующих ремейк в сравнении с оригиналом. В Remake задействованы современные методы освещения и теней, чтобы усилить темный тон игры и повысить реализм. По всей космической станции также были внесены новые штрихи, в том числе новые источники света, эффекты окружающей среды и дополнительные декорации для увеличения эффекта погружения. EA Motive также отметила, что она остается верной видению оригинальной игры, поэтому ожидайте, что Ишимура будет казаться новым, но знакомым.