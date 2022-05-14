Ремейк Dead Space выйдет в январе 2023 года

EA Motive подтвердила, что Dead Space Remake выйдет 27 января 2023 года для ПК, Xbox Series X/S и ПК. У команды разработчиков почти готова альфа-версия игры, и в этом году они добились «большого прогресса», поэтому команда решила, что пришло время объявить дату релиза.

Разработчики предоставили видео с демонстрацией создания арта и ассетов, а также несколько новых сравнительных снимков до и после, демонстрирующих ремейк в сравнении с оригиналом. В Remake задействованы современные методы освещения и теней, чтобы усилить темный тон игры и повысить реализм. По всей космической станции также были внесены новые штрихи, в том числе новые источники света, эффекты окружающей среды и дополнительные декорации для увеличения эффекта погружения. EA Motive также отметила, что она остается верной видению оригинальной игры, поэтому ожидайте, что Ишимура будет казаться новым, но знакомым.

Epic Games и Sony объединились, чтобы исправить задержку вво…
Epic Games и Sony объединились, чтобы исправить задержку ввоБоевые игры и их разработка иногда являются довольно болезненной темой. Обычно разработка этих игр связан…
Новый Need for Speed ​​от Criterion выйдет в этом году, …
Новый Need for Speed ​​от Criterion выйдет в этом году, Еще в 2020 году было объявлено, что создатели оригинальной Need for Speed ​​Criterion Games возвращаются …
Ubisoft прекращает разработку Ghost Recon Breakpoint…
Ubisoft прекращает разработку Ghost Recon BreakpointUbisoft сообщила, что Ghost Recon Breakpoint больше не будет получать обновлений. Игра получила 11 обновл…
No More Heroes III выйдет на PlayStation, Xbox и ПК этой осе…
No More Heroes III выйдет на PlayStation, Xbox и ПК этой осеNo More Heroes III изначально вышла в прошлом году исключительно на Nintendo Switch и была разработана ст…
Продажи Resident Evil Village превысили 6,1 миллиона копий…
Продажи Resident Evil Village превысили 6,1 миллиона копийCapcom сообщила, что продажи Resident Evil Village по всему миру превысили 6,1 миллиона копий. Эта новост…
В Epic Games Store уже больше 500 миллионов пользователей…
В Epic Games Store уже больше 500 миллионов пользователейВ среду Epic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Ga…
Electronic Arts объявила о выпуске футбольных игр под новым …
Electronic Arts объявила о выпуске футбольных игр под новым Сегодня Electronic Arts объявила о том, что ее всемирно известные футбольные игры будут продвигаться под …
Returnal получает новое обновление…
Returnal получает новое обновлениеВышло обновление Returnal 3.03 и уже доступно для игроков PS5. Согласно официальным примечаниям к патчу R…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor