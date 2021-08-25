Ремейк Myst выходит на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК

Инди-студия Cyan готовит к выпуску ремейк Myst для игры в виртуальной реальности. Виртуальная реальность включает режимы Free Roam и Teleport, а также поддерживает Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S и Quest через Oculus Link.

Myst, созданный с нуля для игры как в виртуальной реальности, так и на обычном режиме. Игра получит новое звуковое сопровождение и еще больше головоломок. Отправляйтесь на остров Myst и другие потрясающие неизведанные локации и разгадайте тайну, которая скрывается там. Когда вы узнаете, что произошло на острове, вы обнаружите, что играете ключевую роль в эпической истории, финал которой еще не написан.

Запланированная дата выхода Myst на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК намечена на 26 августа 2021 года.