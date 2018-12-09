Рэпер Soulja Boy выпустил свои собственные игровые приставки

28-летний рэпер DeAndre Cortez Way нацелился на игровую индустрию. Soulja Boy запустил линейку Soulja Game, которая включает две разные консоли, каждая из которых носит его имя: SouljaGame и SouljaGame Handheld.

Консоль SouljaGame может похвастаться более чем 800 встроенными играми. В комплект поставки входит компонентный разъем для телевизоров, кабель HDMI, USB и пара контроллеров. Консоль SouljaGame продается по цене 199,99 долларов.

Что касается портативной версии, в SouljaGame Handheld встроено 3000 игр. Конструкция контроллера оснащена четырьмя основными кнопками, кнопками запуска, выбора и двумя кнопками на плече. Вы также можете подключить портативную версию к телевизору с помощью компонентных кабелей.

SouljaGame Handheld продается по цене $ 149,99. Устройства производятся компанией Anbernic, которая продает в основном те же самые приставки от 60 до 90 долларов.