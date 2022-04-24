Resident Evil 4 VR получает бесплатное обновление Mercenaries

На выставке Meta Quest Games Showcase, Capcom неожиданно выпустила крупное обновление для Resident Evil 4 VR, добавив игровой режим под названием «Mercenaries». Это обновление, доступное прямо сейчас бесплатно для тех, кто владеет базовой игрой, позволяет игрокам «сражаться на четырех уникальных картах, занимать свое место в списках лидеров, выбирать своего любимого персонажа из списка героев и злодеев и сражаться с 20 созданными для-VR Challenges», начиная от бега с ножом и заканчивая вызовами, изменяющими окружающую среду. Игроки смогут «разблокировать новые улучшения в режиме истории, включая уникальные костюмы, скины для оружия и игровые режимы».

Resident Evil 4 VR — одна из наиболее впечатляющих игр Quest 2, предлагающая длинную и полную версию классического хоррора на выживание, переработанную специально для виртуальной реальности.