Resident Evil 7 на iOS продаётся просто ужасно

Стоит напомнить, что компания Capcom представила настоящий шедевр в жанре хоррор ещё в 2017 году — речь про видеоигру Resident Evil 7, которая тогда вышла на различных платформах и буквально покорила аудиторию. Игра получила высокие оценки от множества изданий и геймеров, но, к сожалению, этот успех повторить на iOS не удалось. Сегодня появилась информация о том, что компания Capcom на платформе iOS не смогла заработать даже 30000 долларов, что просто ужасно по меркам такого крупного проекта. Вероятно, проблема в том, что в настоящее время смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max являются единственными устройствами на iOS, на которых можно запускать AAA-игры вроде Resident Evil 7.

Но, к сожалению, не так уж много владельцев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max хотят играть в Resident Evil 7 на своём смартфоне — на текущий момент было продано менее 2000 копий игры. При этом, по данным Appmagic, игру скачали более 83000 раз, но Capcom заработала всего 28140 долларов. И без учёта того, что платформа компании Apple забирает себе 30% от прибыли, так что реальный доход Capcom будет ещё ниже. Дело в том, что загрузить игру можно бесплатно, но после первой главы нужно заплатить немало денег за возможность играть в полную версию проекта. Так что геймеры загружали бесплатную версию, проходили одну главу и просто удаляли клиент. Конечно, показатели просто ужасные и теперь Capcom явно трижды подумает перед тем, как запускать видеоигры на данной платформе в будущем.
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