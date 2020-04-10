Resident Evil 8 выйдет в 2021 году на PS5 и Series X

В 2021 году Capcom выпустит восьмую номерную часть серии Resident Evil.

Игра Resident Evil 8 выйдет в 2021 году на консолях нового и текущего поколения.

Восьмая часть игры отличается видом от первого лица и механикой галлюцинаций и безумия. Также из нововведений ожидается появлении мифических монстров, вроде оборотней. Игра Resident Evil 8 продолжит рассказ о приключении Итана Винтерса.

Изначально проект разрабатывался как продолжение подсерии Revelations. Все же тестовый департамент оставлял положительные отзывы о новой Resident Evil, поэтому игру решили сделать частью номерной линейки.