Resident Evil 8 выйдет в 2021 году на PS5 и Series X

2020-04-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Resident Evil 8; [118]
В 2021 году Capcom выпустит восьмую номерную часть серии Resident Evil.

Игра Resident Evil 8 выйдет в 2021 году на консолях нового и текущего поколения.

Восьмая часть игры отличается видом от первого лица и механикой галлюцинаций и безумия. Также из нововведений ожидается появлении мифических монстров, вроде оборотней. Игра Resident Evil 8 продолжит рассказ о приключении Итана Винтерса.

Изначально проект разрабатывался как продолжение подсерии Revelations. Все же тестовый департамент оставлял положительные отзывы о новой Resident Evil, поэтому игру решили сделать частью номерной линейки.

Комментарии и отзывы Resident Evil 8
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