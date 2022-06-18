Resident Evil Code Veronica получит классный римейк

Фанатский проект, созданный Мэттом Крофтом, Брайнсом Крофтом и DarkNemesisUmbrella, создается на движке Unity Engine и будет выпущен бесплатно в виде трех глав, каждая из которых будет длиться примерно четыре часа. По словам команды, Resident Evil Code Veronica Fan Remake после выпуска будет предлагаться на нескольких языках, включая английский, испанский, португальский, китайский и другие. Команда, стоящая за этим прекрасным проектом, еще не поделилась датой релиза, поэтому мы, вероятно, не увидим её в ближайшее время. Мы обновим информацию, как только появится больше данных об этом фан-римейке. Но, в любом случае, это будет бесплатная игра в излюбленной вселенной, так что фанатам точно стоит присмотреться к проекту и подождать, пока его официально отправят в сеть.