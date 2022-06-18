Resident Evil Code Veronica получит классный римейк

Предстоящий фанатский римейк Resident Evil Code Veronica получил совершенно новый трейлер, показывающий поместье Спенсер. Разработка необычного фанатского ремейка началась в начале этого года и предложит новую систему зомби в дополнение к новой анимации наряду с механикой уклонения, которую Capcom представила в Resident Evil 3 Remake. Кроме того, как и ожидалось, этот ремейк предложит 3D-окружение, а также культовую перспективу Resident Evil от третьего лица (хотя самые последние части перешли на вид от первого лица), новые ролики, графические улучшения, комнаты сохранения, систему реакции на дождь и огонь, новую игровая механика, расширенные головоломки и многое другое.

Фанатский проект, созданный Мэттом Крофтом, Брайнсом Крофтом и DarkNemesisUmbrella, создается на движке Unity Engine и будет выпущен бесплатно в виде трех глав, каждая из которых будет длиться примерно четыре часа. По словам команды, Resident Evil Code Veronica Fan Remake после выпуска будет предлагаться на нескольких языках, включая английский, испанский, португальский, китайский и другие. Команда, стоящая за этим прекрасным проектом, еще не поделилась датой релиза, поэтому мы, вероятно, не увидим её в ближайшее время. Мы обновим информацию, как только появится больше данных об этом фан-римейке. Но, в любом случае, это будет бесплатная игра в излюбленной вселенной, так что фанатам точно стоит присмотреться к проекту и подождать, пока его официально отправят в сеть.