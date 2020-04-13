Resident Evil выйдет для устройств виртуальной реальности

Игра Resident Evil 8 выйдет не только на Xbox One, Playstation и PC, но и для устройств виртуальной реальности.

Resident Evil 8 получит вид от первого лица, как и последняя часть игры Resident Evil 7, где также была поддержка от первого лица с VR-устройствами.

Компания Capcom также заявила что восьмая часть игры получит механику и стиль как в Resident Evil 7. События игры будут происходить в гористой и заснеженной местности, главный герой начнёт игру в деревне, а впоследствии доберётся до некого замка.