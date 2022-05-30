Respawn и Lucasfilm Games представили игру Star Wars Jedi: Survivor

Сегодня на Star Wars Celebration Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games представили Star Wars Jedi: Survivor, следующую главу любимой серии приключенческих боевиков по «Звездным войнам», повествующей о путешествии джедая Кэла Кестиса.

Star WarsJedi: Survivor, разработанная опытной командой Respawn под руководством игрового директора Стига Асмуссена, расширит культовые истории, миры, персонажей и захватывающих сражений «Звездных войн», впервые представленных в дебютной игре серии «Звездные войны: джедаи: Павшие». Заказ. Star Wars Jedi: Survivor создается для игрового оборудования текущего поколения, чтобы дать игрокам по всему миру более глубокий и обширный опыт «Звездных войн», когда игра выйдет в 2023 году.

События Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Jedi: Fallen Order. Кэл должен быть на шаг впереди постоянного преследования Империи, поскольку он начинает чувствовать тяжесть того, что он один из последних оставшихся джедаев в галактике. В сопровождении своего верного компаньона BD-1 Кэл встретится и объединится со множеством уникальных и интересных персонажей в своем путешествии. Jedi: Survivor расширит динамичный бой серии новыми и инновационными способами. Чтобы выжить, Кэл должен освоить новые навыки и укрепить свою связь с Силой.

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