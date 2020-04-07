Respawn планирует добавить кросс-поддержку для Apex Legends

Когда вышла видеоигра Apex Legends, шли слухи о добавлении поддержки кроссплатформенного многопользовательского развития. Такая поддержка помогла бы игрокам с разных платформ играть вместе.

На данный момент такие игры, как Fortnite и Call of Duty: Modern Warfare поддерживают кроссплатформенную игру и являются новым стандартом для многопользовательской игры на консолях.

Разработчик планирует добавить кросс-поддержку для Apex Legends. Игра будет работать и на старом поколении и на новых поколениях игровых консолей.