Respawn планирует добавить кросс-поддержку для Apex Legends

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - Apex Legends ; [67]
Когда вышла видеоигра Apex Legends, шли слухи о добавлении поддержки кроссплатформенного многопользовательского развития. Такая поддержка помогла бы игрокам с разных платформ играть вместе.

На данный момент такие игры, как Fortnite и Call of Duty: Modern Warfare поддерживают кроссплатформенную игру и являются новым стандартом для многопользовательской игры на консолях.

Разработчик планирует добавить кросс-поддержку для Apex Legends. Игра будет работать и на старом поколении и на новых поколениях игровых консолей.

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