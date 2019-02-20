Режим Zombie: Survive till Dawn в PUBG MOBILE

Компании Tencent Games и PUBG Corporation (PUBG Corp.) объявляют о запуске режима Zombie: Survive till Dawn в рамках сотрудничества PUBG MOBILE и Resident Evil 2. В конце 2018 года на турнире PUBG MOBILE STAR CHALLENGE 2018 Global Finals было анонсировано партнерство с игрой Resident Evil 2 компании Capcom. Эта новость вызвала немалый интерес и привела в итоге к запуску нового игрового режима. В режиме Survive till Dawn день превращается в сумерки, а потом переходит в ночь, и зомби становятся намного более агрессивными.

Столкновение с ними будет испытанием для всех игроков PUBG Mobile. В течение дня игроки смогут поражать зомби издали и заниматься сельским хозяйством. Сумерки начинают предвещать сложности, ведь враги становятся опаснее, а видимость снижается. Ночью зомби впадают в ярость, а игрокам надо быть максимально аккуратными в PvP, ведь видимость минимальна. Легендарные персонажи Resident Evil 2 – G (фаза 1) и Тиран – также будут появляться в случайных местах в ночное время. Игроки смогут выиграть наборы Леона и Клэр, а также Ады и Марвина – популярных героев Resident Evil 2 Посмотрите новый трейлер: