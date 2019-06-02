Ричард Льюис: Activision Blizzard могут покинуть несколько топ‑менеджеров

В ближайшее время из Activision Blizzard могут уйти ещё несколько ведущих менеджеров. Об этом рассказал Ричард Льюис со ссылкой на источники, близкие к компании.

По данным Льюиса, у многих сотрудников пропала мотивация, так как они устали работать с Питом Властеликой — директором Activision Blizzard Esports. Его источник считает, что Властелика слишком много внимания уделяет коммерческой части, в то время как многие его подчинённые хотели бы делать киберспорт, который будет ориентирован на комьюнити.

25 мая из Blizzard ушёл распорядитель и один из основателей Overwatch League Нэйт Нанзер. Он продолжит работу в Epic Games и будет развивать киберспортивную сцену Fortnite. Нанзер назвал решение уйти из Blizzard «cамым сложным в жизни», потому что теперь он больше не сможет работать с «лучшими сотрудниками, игроками, командами, владельцами, партнерами и фанатами киберспорта».