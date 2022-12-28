Ридер Moan Electronic Paper Book Air оценен в $120

Компания Moan пополнила ассортимент электронных книг моделью Moan Electronic Paper Book Air, которая может похвастаться автономностью до 30 дней. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем на электронных чернилах E ink Carta 1200 нового поколения с плотностью пикселей 300 PPI, 24 уровнями регулировки тёплого и холодного света и увеличенной на 22% скоростью перелистывания страниц, 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, интерфейсом USB-C, предустановленной ОС Android 12, поддержкой облачных сервисов и функцией передачи книг посредством Bluetooth. Цена ридера составляет 120 долларов.