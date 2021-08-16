Ридер Pine64 PineNote получил поддержку стилуса

Компания Pine64, известная своими одноплатными ПК, представила ридер PineNote. Данный ридер на базе Linux характеризуется 10,1-дюймовым дисплеем E Ink с соотношение сторон 3:4, разрешением 1404:1872 пикселей, отображением 16 уровней оттенков серого с кадровой частотой 60 Гц и подсветкой с регулируемыми цветами, платформой Rockchip RK3566, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти eMMC, двумя микрофонами и динамиками, интерфейсом USB-C, двухдиапазонным Wi-Fi, поддержкой стилусов EMR и Wacom EMR, корпусом толщиной 7 мм и настраиваемым ядром Linux с интерфейсом KDE Plasma или Plasma Mobile.