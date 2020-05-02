Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2

Актер, который озвучивал солдат TF2, умер в прошлом месяце в возрасте 79 лет от COVID-19.

Сегодня Valve выпустила обновление Team Fortress 2, которое добавляет дань Мэй в виде статуй, которые можно найти на каждой из официальных карт.

Дань памяти будет длиться в течение месяца мая, согласно внутриигровому сообщению. Надпись у основания каждой статуи гласит: Это была адская кампания сына- в отношении одной из линий Голоса солдата. Дань также включает в себя новую тему главного меню. Также после известия о смерти Мэя 13 апреля многие в сообществе Team Fortress 2 поделились своими собственными данями.