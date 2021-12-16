Римейк игры Splinter Cell

После долгой паузы, Ubisoft наконец-то готова сделать новую игру Splinter Cell. Разработчик раскрыл планы по ремейку Splinter Cell, который воссоздаст стелс-экшен ранних игр, а также будет использовать современные технологии.

Игра будет использовать движок Snowdrop, который используется в более новых играх, таких как The Division 2 и предстоящая игра Avatar, но игра будет происходить в небольших линейных локациях вместо обычных пространств открытого мира. Ubisoft хочет сделать его современным, но также осознает, что ранняя версия Splinter Cell была привлекательной, потому что вознаграждала истинную скрытность, требующую терпения, сообразительности и методичного планирования. Единственной игрой Splinter Cell от Ubisoft Toronto была Blacklist, которая была хорошо принята, но не так высоко оценена, как оригинал.