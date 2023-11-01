Рынок видеоигр начал существенно сокращаться

Где-то в 2018 году аналитики рынка развлечений были уверены в том, что сегмент видеоигр будет развиваться огромными темпами и демонстрировать рост от года к году примерно в 20%. На самом деле они были правы, потому что в том же 2021 году специалисты зарегистрировали развитие рынка игровых развлечений в размере 26%, что даже больше, чем первоначальный прогноз аналитиков со всего мира. Но теперь картина изменилась, потому что рынок игр практически добрался до своего пика и теперь развитие в данном направлении будет заметно меньше. Специалисты отмечают, что в 2023 году рост игровой индустрии составит всего 5%, что соизмеримо с результатами 2005 года. Это очень низкий уровень развития, который связан сразу c несколькими факторами.

Начать стоит с того, что все пользователи, которые уже хотели играть в игры, давно получили эту возможность и пользуются ею на постоянной основе. Сейчас в игры на смартфонах играют даже дети, взрослые предпочитают компьютеры или игровые консоли, но в любом случае все, кто желал прикоснуться к рынку виртуальных сражений, уже давно это сделал. Соответственно, тех, кого можно привлечь к сегменту игровых развлечений, на текущий момент осталось слишком мало, а значит, рост рынка будет уменьшаться. Более того, специалисты уверены, что к 2030 году рынок игровых развлечений начнёт свой упадок, когда пользователи наиграются и перейдут на какие-то другие развлечения. Это очень интересно, потому что снижение рынка явно повлияет на качество контента.