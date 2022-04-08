Riot Games начинает тестирование Valorant для Android

В последние годы крупнейшие шутеры для ПК и консолей также выпустили мобильные аналоги, что значительно расширило аудиторию этих игр на некоторых рынках. Как и Call of Duty, Fortnite, PUBG, Battlefield и другие, Valorant скоро будет доступна на устройствах iOS и Android. Riot начала тестирование Valorant Mobile в Китае. В сеть попали несколько скриншотов мобильной версии, включая пользовательский интерфейс и интерфейс сенсорного управления.

Riot также ранее подтверждала, что создала прототип консольной версии игры, но о выпуске Xbox, PlayStation или Switch не было объявлено. В последние годы Riot Games добилась большого успеха на мобильных устройствах с такими играми, как Wild Rift и Legends of Runeterra и вскоре к этому списку добавится Valorant.