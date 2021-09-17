Riot Games скоро запустит свой собственный игровой лаунчер

Вы устали от разработчиков игр, которые выпускают свои собственные лаунчеры, которые кажутся излишними? Жаль, но совсем скоро появится ещё один. Riot Games сообщила о планах выпустить программу запуска для своих игр под названием Riot Client. Это не совсем новость, так как на самом деле разработчик уже какое-то время использует клиенты для каждой отдельной игры, но теперь у вас есть доступ ко всем настольным играм Riot с помощью единого приложения. Например, вы можете легко перейти из Valorant в League of Legends. Клиент будет впервые представлен 20 сентября, но пока что только в формате бета-теста, который будет доступен далеко не всем. Все остальные игроки должны получить новое программное обеспечение 4 октября, если Riot будет полностью уверен в стабильности клиента. В новом клиенте вы также будете видеть отдельные страницы для каждой игры, включая новости и события.

Riot подчеркнула, что существующие ярлыки для отдельных игр по-прежнему будут работать, и это не займет значительно больше места на диске. Это не совсем классический случай добавления еще одного слоя между вами и играми, в которые вы хотите играть. В то же время нет никаких сомнений в том, что это помогает Riot контролировать процесс развития платформы и отдельных игр. С таким клиентом Riot будет намного проще удерживать вас в своей игровой вселенной — зачем переходить на Counter-Strike, когда до Valorant намного легче добраться? Да и донатить будет проще на единый счёт, нежели в каждую игру отдельно.
Комментарии и отзывы Riot Games
Black Myth: WuKong выглядит потрясающе с поддержкой NVIDIA D...
Black Myth: WuKong выглядит потрясающе с поддержкой NVIDIA DBlack Myth: Wukong - ролевая игра от китайского разработчика Game Science перенесена на игровой движок Un...
Как создать сервер в Minecraft, не прикладывая больших усили...
Как создать сервер в Minecraft, не прикладывая больших усилиЕсли пользователей игры Minecraft не устраивают предлагаемые настройки, они могут создать собствен...
В PUBG выйдет новое обновление 12.2...
В PUBG выйдет новое обновление 12.2Обновление PUBG 12.2 приносит в игру новый контент. Новая карта Taego с эксклюзивной механикой, позволяющ...
Перезагрузка Saints Row выйдет эксклюзивно в EGS...
Перезагрузка Saints Row выйдет эксклюзивно в EGSVolition официально представила следующую игру Saints Row, полную перезагрузку серии с другим составом пе...
Объявлена дата релиза Alan Wake Remastered...
Объявлена дата релиза Alan Wake RemasteredВо время PlayStation Showcase, Remedy показала трейлер и поделилась информацией касаемо релиза игры Alan ...
Google думает купить Epic Games...
Google думает купить Epic GamesВ августе 2020 года Epic Games подала иск против Apple из-за «монополистической практики» в App Store. По...
Battlefield 2042 получит поддержку технологии DLSS и NVIDIA ...
Battlefield 2042 получит поддержку технологии DLSS и NVIDIA Технология NVIDIA Reflex и DLSS становятся доступными для большинства игр и это очевидно, так как техноло...
Nightdive Studios демонстрирует игровой процесс System Shock...
Nightdive Studios демонстрирует игровой процесс System ShockRemake к System Shock находится в разработке длительное время и стало известно, что стартует игра этим ле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor