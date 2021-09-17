Riot Games скоро запустит свой собственный игровой лаунчер

Вы устали от разработчиков игр, которые выпускают свои собственные лаунчеры, которые кажутся излишними? Жаль, но совсем скоро появится ещё один. Riot Games сообщила о планах выпустить программу запуска для своих игр под названием Riot Client. Это не совсем новость, так как на самом деле разработчик уже какое-то время использует клиенты для каждой отдельной игры, но теперь у вас есть доступ ко всем настольным играм Riot с помощью единого приложения. Например, вы можете легко перейти из Valorant в League of Legends. Клиент будет впервые представлен 20 сентября, но пока что только в формате бета-теста, который будет доступен далеко не всем. Все остальные игроки должны получить новое программное обеспечение 4 октября, если Riot будет полностью уверен в стабильности клиента. В новом клиенте вы также будете видеть отдельные страницы для каждой игры, включая новости и события.
Riot подчеркнула, что существующие ярлыки для отдельных игр по-прежнему будут работать, и это не займет значительно больше места на диске. Это не совсем классический случай добавления еще одного слоя между вами и играми, в которые вы хотите играть. В то же время нет никаких сомнений в том, что это помогает Riot контролировать процесс развития платформы и отдельных игр. С таким клиентом Riot будет намного проще удерживать вас в своей игровой вселенной — зачем переходить на Counter-Strike, когда до Valorant намного легче добраться? Да и донатить будет проще на единый счёт, нежели в каждую игру отдельно.